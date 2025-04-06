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«Мощного» тигра, гуляющего по проезжей части, сняли на видео в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на видео попало, как огромный тигр гулял по проезжей части

В Хабаровском крае огромный тигр гулял по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Огромного тигра, облюбовавшего трассу, встретили в Хабаровском крае. Мощного альфа-самца местные увидели на дороге к поселку Снежный, в 30 км от Уктура. Красавец обитает здесь давно — даже проделал себе коридор в сугробах», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как большой тигр уходит с проезжей части в лес, при этом водитель начинает сигналить, но животное не реагирует на звук. На записи также видно, что, пройдя несколько метров, тигр ложится и смотрит на автомобиль.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области в районе Зиняков лоси бегали по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лоси перебегают дорогу и продолжают движение на заснеженном поле. По словам водителя, он всегда ездил и боялся встретить животных.

Ранее в Приморье женщина напала на припаркованный автомобиль.

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