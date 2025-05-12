Суд санкционировал заочный арест экс-сенатора по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением суда в отношении Хорошавцева Виктора Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — говорится в сообщении.

Заседание суда по делу Хорошавцева состоялось 29 марта. Мужчине вменяется обвинение по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

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