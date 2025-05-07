Бывших замглавы Минобрнауки и проректора РАНХиГС приговорили к условным срокам

Никулинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему замглавы Минобрнауки Валентине Переверзевой и экс-проректору РАНХиГС Максиму Назарову, признав их виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за организацию фиктивного трудоустройства в академию. Об этом сообщает ТАСС.

Оба обвиняемых получили по четыре года лишения свободы условно, а также штрафы в размере полумиллиона рублей.

Следствие установило, что Переверзева и Назаров незаконно оформляли сотрудников ведомства в РАНХиГС, получая за это вознаграждение до 100 тысяч рублей. Ключевые показания, послужившие основанием для возбуждения дела, дали Сергей Зуев, бывший ректор «Шанинки», и Марина Ракова, экс-замминистра просвещения, ранее также осужденные за аналогичные преступления.

По данным следствия, общая сумма ущерба, нанесенного действиями Переверзевой и Назарова, превысила 10 миллионов рублей.

24 апреля сообщалось, что профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко заподозрили во взяточничестве.

Ранее 30 студентов академии физкультуры осудили за дачу взяток профессору.