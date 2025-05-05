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Гендиректора компании «Креатив» заподозрили в хищении на гособоронзаказе

СК возбудил дело в отношении гендиректора «Креатива» за хищение 650 млн рублей
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Shutterstock

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании «Креатив», подозреваемого в хищении 650 млн рублей в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные СК.

В публикации говорится, что уголовное дело было возбуждено в отношении генерального директора ООО «Креатив» Ивана Дмитриева. Мужчину подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Другие подробности инцидента неизвестны.

До этого стало известно, что начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Дениса Путилова будут судить за получение взятки в 10 миллионов рублей.

В конце апреля в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве арестовали начальника департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова.

Ранее суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.

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