Начальник автобронетанковой службы ЦВО пойдет под суд за взятку в 10 миллионов рублей

СК: главу автобронетанковой службы ЦВО Путилова будут судить за взятку в ₽10 млн

Начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Дениса Путилова будут судить за получение взятки в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Следком РФ в официальном Telegram-канале.

«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)»‎, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2023 и 2024 годах при выполнении гособоронзаказа предприниматель Чудинов заключил многомиллионные контракты по ремонту и техобслуживанию техники. Контролировал их исполнение Путилов, и он получил от представителя Чудинова взятку в размере 10 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.

Как уточняется, на данный момент Путилов под стражей, суд также арестовал его имущество на сумму 12 миллионов рублей.

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