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В аэропорту Тюмени произошла задержка нескольких рейсов

Туман вызвал задержки четырех рейсов в аэропорту Тюмени
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Из-за тумана, который утром 12 мая окутал Тюмень, аэропорт «Рощино» не смог принять прибывающие самолеты. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани, передает «Интерфакс».

Отмечается, что четыре самолета, которые должны были сесть в Тюмени, улетели в Екатеринбург. Это два рейса из Москвы (Шереметьево и Внуково), по одному из Сочи и Санкт-Петербурга.

В настоящее время в общей сложности задерживается 10 рейсов. Также с задержкой вылетают самолеты из Тюмени.

При этом аэропорт «Кольцово» сообщает, что два борта из Москвы уже вылетели из воздушной гавани в Тюмень. Лайнер из Петербурга вылетит в ближайшие минуты, позднее будет отправлен сочинский рейс.

До этого сообщалось, что задержанный почти на сутки по производственным причинам рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в пункт назначения.

Также стало известно, что российские туристы вернулись из Турции после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines. По словам отдыхающих, они ждали выдачи багажа около двух с половиной часов. Кроме того, о трансфере до аэропорта авиаперевозчик якобы не предупредил заранее, поэтому людям пришлось собираться в спешке.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.

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