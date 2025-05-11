Задержанный на сутки рейс вылетел из Сочи в Екатеринбург

Задержанный на сутки рейс «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Екатеринбург

Задержанный почти на сутки по производственным причинам рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в пункт назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Вылет рейса U6-322 авиакомпании «Уральские авиалинии» (Сочи – Екатеринбург) был перенесен с 10 мая на 11 мая по производственным причинам авиакомпании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт вылетел 11 мая в 15:05 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что рейс Сочи — Екатеринбург задерживают на 15 часов. Пассажиров уже дважды сажали в самолет и возвращали в аэропорт.

До этого стало известно, что российские туристы вернулись из Турции после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines. По словам отдыхающих, они ждали выдачи багажа около двух с половиной часов. Кроме того, о трансфере до аэропорта авиаперевозчик якобы не предупредил заранее, поэтому людям пришлось собираться в спешке.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.