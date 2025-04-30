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Суд арестовал главу преступной группы, похищавшей деньги у ветеранов СВО

Суд в Москве арестовал главу преступной группы, похищавшей деньги у участников СВО

В Москве арестовали шестерых подозреваемых, которые обманом похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в преступлениях по четырем статьям уголовного кодекса: «Организация преступного сообщества», «Кража», «Мошенничество» и «Вымогательство». Кабочкина арестовали на два месяца.

До этого суд арестовал шестерых подозреваемых, которые обманом похищали деньги у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево, деятельностью которых и руководил Кабочкин.

Фигуранты являлись участниками преступного сообщества, которое похищало денежные средства участников СВО, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево.

Ранее мошенники заставили пенсионерку инсценировать свое похищение и потребовали выкуп в крипте.

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