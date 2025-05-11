Стало известно, как россияне отдыхают в майские праздники

В майские каникулы большинство российских туристов предпочли путешествовать по России, при этом популярность Ярославля значительно возросла. В то же время треть отдыхающих выбрала заграницу, с увеличением интереса к Дубаю. Данные представлены в исследовании сервиса OneTwoTrip, доступном РИА Новости.

Анализ бронирований с 1 по 11 мая показал, что число туристов, отправившихся за рубеж, выросло на 11% по сравнению с прошлым годом. Однако большую часть отдыхающих по-прежнему составляют путешественники по России.

Среди самых популярных направлений — столичные города, на которые приходится 16,4% и 15% заказов. Также востребованы Сочи (8,9%), Казань (3,3%), Нижний Новгород (2,9%), Калининград (2,4%), Ростов-на-Дону (2%), Краснодар (1,9%), Екатеринбург (1,7%) и Ярославль (1,4%). Особенно заметно увеличился интерес к Ярославлю — его доля выросла на 40% по сравнению с прошлым годом.

Туристы стали чаще посещать Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — рост составил 25%. В то же время спрос на поездки в Екатеринбург и Казань снизился на 22% и 13% соответственно. Средняя стоимость ночевки в отелях на майские праздники составила 8 500 рублей, что на 13% больше по сравнению с маем 2024 года.

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью в начале мая пользовался Стамбул (7,8% бронирований). Следом идут Дубай (5,9%) и Минск (4,6%). В отличие от прошлого года, интерес к Стамбулу и Минску снизился на 20% и 17%, в то время как к Дубаю вырос на 25%.

Вместе с этим в списке популярных зарубежных городов оказались Ереван, Тбилиси, Париж, Ташкент, Рим, Токио и Шанхай. Количество бронирований в Шанхае увеличилось на 25%, в Ташкенте и Ереване — на 18%, а в Риме снизилось на 10%. Средняя стоимость номера в иностранных отелях для россиян составила 18 тыс. рублей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

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