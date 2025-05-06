Депутат Нилов назвал дополнительные выходные между майскими ударом по экономике

Нилов заявил, что дополнительные выходные между майскими ударят по экономике

Дополнительные выходные между майскими праздниками стали бы ударом по экономике. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

»... это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике», — сказал депутат, отметив, что нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники.

По его мнению, дополнительные выходные вводить не нужно. Нилов добавил, что важна лояльность и гибкость работодателей, чтобы максимально учесть пожелания граждан.

Накануне карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова рассказала, что для быстрого вливания в рабочий процесс после длительных майских выходных нужно первые трудовые будни посвятить «раскачке».

В это время рекомендуется начинать с простых задач — таких, как приведение в порядок рабочего пространства, наведение порядка на столе, в компьютере.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками.