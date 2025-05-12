Вблизи островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение

У берегов расположенного в Тихом океане островного государства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземный толчок зафиксировали в 22:04 UTC (01:04 мск) в 126 километрах к северо-востоку от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Сведений о разрушениях в результате землетрясения не поступало.

12 мая сообщалось, что в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) произошло землетрясение магнитудой 5,6.

11 мая землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в районе индонезийской провинции Ачех.

5 мая подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в Чили.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.