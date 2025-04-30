Суд в Калифорнии может вынести решение в мае по иску компании Google о запрете российским медиа продолжать судебные процессы за рубежом. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель защиты СМИ, партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян.

По его словам, Alphabet (материнская компания Google) продолжает скрывать от международного инвестиционного сообщества масштаб судебных процессов, возбужденных по искам российских телеканалов

Зурабян напомнил, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google уже превышает капитализацию Alphabet.

Как уточнил юрист, конфликт начался в 2020 году, когда НАО «Царьград медиа» подало иск против ООО «Гугл», Google Ireland Ltd. и Google LLC о восстановлении доступа к заблокированному аккаунту в сервисах Google, включая монетизацию рекламы на канале «TsargradTV». Суд удовлетворил требования канала, наложив неустойку за неисполнение решения, сумма которой еженедельно удваивается. Позднее аналогичные иски подали десятки других телеканалов.

Зурабян отметил, что с ноября 2023 года в судах Алжира, Египта, Венгрии, Кыргызстана, Сербии, Испании, ЮАР, Турции и Вьетнама начались производства по приведению в исполнение российских судебных актов о взыскании с компаний Google неустоек.

По его словам, Alphabet продолжает игнорировать масштаб судебных процессов в своих финансовых отчетах. Он уточнил, что в документах за первый квартал 2025 года компания лишь упомянула «юридические вопросы, связанные с Россией», отметив, что они не повлекут значительных последствий для бизнеса.

«Существование же производств по приведению решений в исполнение компанией попросту игнорируется», — сказал юрист.

Как утонили «Известия», в августе 2024 года Google обратилась в Высокий суд Лондона и суд Калифорнии с требованием запретить российским телеканалам инициировать новые производства за рубежом. Также компания потребовала ограничить действия конкурсного управляющего в делах против Google Ireland Ltd. Представители Google назвали действия телеканалов «агрессивным вовлечением в противостояние с Кремлем» и признали риск обращения взыскания на активы компании в разных юрисдикциях.

На фоне этого российские медиа через своих адвокатов подали жалобу в SEC (Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США), обвинив Alphabet в фальсификации финансовой отчетности. Жалоба находится на рассмотрении.