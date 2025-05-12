После пожара на нефтяной вышке в Сибири заведено дело о нарушении требований безопасности

СК возбудил дело после пожара на нефтяной вышке в ЯНАО

После возгорания на нефтегазовом месторождении в Сибири возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в Telegram-канале управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Согласно публикации, дело завели по ч. 1 ст.217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию и назначали необходимые экспертизы.

Пожар на сибирском месторождении «Харапурнефтегаза» начался вечером 10 мая, когда загорелись две нефтегазовые скважины. Столбы огня достигали высоты 25 м. В результате произошедшего одна из вышек разрушилась. Трое пострадавших были госпитализированы. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Telegram-канал SHOT писал, что возгорание могло произойти из-за резкого поступления газа в ствол скважин.

Ранее появились кадры взрыва на Радонежском месторождении.