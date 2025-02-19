Появились кадры взрыва на нефтяном месторождении в Тюменской области

На Радонежском месторождении в Тюменской области произошел взрыв. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал 112.

На опубликованных кадрах зафиксирован момент мощного взрыва, после которого вспыхнул масштабный пожар. Как видно из записи, у одного из работников загорелась одежда — сотрудник пытался сбить пламя, а его коллега бросился ему на помощь.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали двое сотрудников, занимавших должности помощников бурильщика. Мужчины с тяжелыми ожогами были доставлены в больницу, где остаются в критическом состоянии.

ЧП произошло вечером 18 февраля во время ремонтных работ на предприятии. Причиной взрыва стал аварийный выброс на поверхность смеси из газа, нефти и воды.

19 февраля очевидец запечатлел возгорание на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области после атаки украинских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отмечал, что на предприятии была организована работа экстренных и оперативных служб. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.