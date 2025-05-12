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МГУ планирует начать сотрудничать с китайскими СМИ

Садовничий: МГУ намерен сотрудничать с китайскими СМИ в популяризации науки
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Популяризация науки может стать одним из направлений сотрудничества Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с Медиакорпорацией Китая и газетой «Жэньминь жибао», заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, университет расширяет устойчивое многоформатное партнерство с китайской стороной в сферах образования, науки и культуры благодаря соглашениям о сотрудничестве с главными медиаструктурами современного Китая.

Садовничий добавил, что одним из возможных векторов взаимодействия Москвы и Пекина может стать популяризация науки в России и Китае, в том числе в рамках нашего международного фестиваля Nauka 0+ и Открытой недели науки в совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

Визит Си Цзиньпина проходил с 7 по 10 мая. 8 мая в Москве он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи стороны подписали пакет соглашений межгосударственного и межведомственного уровня. Также были утверждены два совместных заявления: одно — о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнерства между РФ и КНР, другое — о поддержании глобальной стратегической стабильности.

Ранее МГЕР и комсомол Китая подписали меморандум о сотрудничестве.

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