МГЕР и комсомол Китая подписали меморандум о сотрудничестве

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и Коммунистический союз молодежи Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщается на сайте «Единой России».

Документ стал результатом рабочей встречи, прошедшей в Москве с участием представителей «Единой России», делегации китайского Комсомола, Всекитайской Федерации Молодежи и Шанхайской Федерации Молодежи.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул важность российско-китайского взаимодействия как примера добрососедских отношений.

«Нынешнее российско-китайское взаимодействие — образец добрососедских отношений двух великих государств, которые смогли выработать оптимальную модель сотрудничества, приносящую реальные выгоды. Совместная работа на международном треке — хорошая практическая база для укрепления взаимопонимания между нашими странами и народами», — заявил он.

Меморандум предусматривает регулярные двусторонние консультации по молодежной линии, а также проведение международных круглых столов, семинаров и конференций по вопросам международной политики.

Якушев отметил необходимость формирования у молодежи правильного понимания исторических событий и уважения к своей стране, а также напомнил о совместной борьбе России и Китая против попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.

Председатель МГЕР Антон Демидов добавил, что соглашение направлено на реализацию совместного заявления глав России и Китая об углублении стратегического партнерства.

«Данное соглашение продиктовано вызовом времени, на который непременно должны отвечать ведущие молодежные силы России и Китая. Убежден, что оно заложит долгую крепкую дружбу», — сказал Демидов.

Директор Управления по международным связям Центрального Комитета Комсомола Китая Дун Ся отметила стратегическое значение сотрудничества между молодежью двух стран.

«Наша совместная работа будет направлена на борьбу с неоколониализмом и развитие государств. Мы будем проводить совместные мероприятия и обмениваться молодежью», — заявила она.