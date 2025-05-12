На Пермь обрушилась тройная норма осадков

В Перми за две недели выпала тройная норма осадков

За две недели в Перми выпала тройная норма осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр геоинформационных систем и технологий Пермского госуниверситета.

Как уточняется, речь идет о периоде с 27 апреля по 11 мая.

«Количество осадков за двухнедельный период оказалось больше нормы в 1,5-3 раза, местами на востоке края — почти в четыре раза, в три раза в Перми», — заявили в университете.

Там уточнили, что в столице края выпало 84 мм осадков, а в городе Губаха на севере региона — 119 мм.

В конце апреля в Перми прошел самый сильный снегопад с начала XXI века. Высота снежного покрова в Перми достигла 33 см. Этот показатель оказался даже больше, чем ожидали специалисты. В городе выпало 88% месячной нормы, что больше, чем во время последнего похожего снегопада 27–28 апреля 2010 года. Кроме того, в Перми наблюдалось усиление ветра до 20 м/с. В результате власти объявили штормовое предупреждение.

Ранее жительница Перми рассказала «Газете.Ru» о «снежном апокалипсисе».