«Снежный апокалипсис»: жительница Перми – о снегопаде века

Жительница Перми Елена рассказала «Газете.Ru», что накануне из-за сильного снегопада в городе выросло число аварий, а стоимость такси выросла почти в четыре раза. Во вторник снег начал таять – с крыш огромными пластами падает снег, а на дорогах стало скользко.

«Вчера был снежный апокалипсис. Пробки 9 баллов даже в 11 вечера, аварии на каждом шагу. Стоимость такси по маршруту, который стоил всегда 200 рублей, была около 700. Чусовской мост стоял около 6 часов, в соцсетях жаловались, что в автобусах едут дети и беременные, в туалет даже не сходить. Всю ночь была сильная метель и снегопад, за окном выросли сосульки и сугробы на кондиционерах. С утра все резко начало таять, с крыш падают огромные пласты снега. На улице солнце, очень тепло, дороги теперь превратились в лужи. Скользко и опасно ходить», – сказала она.

Девушка добавила, что не видела в городе снегоуборочной техники. Она уточнила, что некоторые жители самостоятельно расчищали дорогу до остановок.

«Вчера не видела никакой техники, сегодня тоже, только утонувший экскаватор. Дворники от ТСЖ чистят территорию, видела обычных людей с лопатами, которые не могли добраться до остановки, и себе дорогу расчищали. Предупреждений для людей не было, но в СМИ все просят быть осторожными», – заключила она.

28 апреля в Перми начался сильный снегопад, который продолжался почти целые сутки. Также в городе наблюдалось усиление ветра до 20 м/с. Власти объявили штормовое предупреждение, а в аэропорту были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Он возобновил работу только рано утром 29 апреля.

В пермском Центре геоинформационных систем прошедший снегопад назвали самым сильным в XXI веке для города, высота снежного покрова достигла 33 см.

Ранее в Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.