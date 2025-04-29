В Перми прошел самый сильный снегопад с начала XXI века

Прошедший в Перми снегопад стал самым сильным в XXI веке для данного города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пермского Центра геоинформационных систем.

Как отмечается в сообщении, высота снежного покрова в Перми достигла 33 см. Этот показатель оказался даже больше, чем ожидали специалисты.

«В Перми с начала снегопада выпало <...> 88% месячной нормы, что больше, чем во время последнего похожего снегопада 27–28 апреля 2010 года. Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке», — уточняется в тексте.

Из него следует, что в других населенных пунктах Пермского края также выпало большое количество снега. В частности, в городах Лысьва и Кунгур высота снежного покрова составила 37 см и 30 см соответственно. В городе Губаха данный показатель достиг отметки в 28 см, а в городе Оса и селе Ножовка — 29 см.

Сильный снегопад начался в Перми утром 28 апреля и продолжался почти целые сутки. Кроме того, в городе наблюдалось усиление ветра до 20 м/с. В результате власти объявили штормовое предупреждение.

На этом фоне в аэропорту Перми были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань оставалась закрытой более 17 часов и возобновила работу только рано утром 29 апреля.

Ранее в Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.