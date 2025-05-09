Путин назвал ветеранов войны ориентиром для России

Путин: Россия будет и впредь равняться на ветеранов и их любовь к Родине

Ветераны Великой Отечественной войны являются ориентиром для России. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин с трибуны на Красной площади в Москве.

Он подчеркнул, что современные россияне и впредь будут держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине, на их решимость защищать свой дом, ценности гуманизма и справедливости.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Праздничные мероприятия также посетили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, узбекский президент Шавкат Мирзиёев, а также Эмомали Рахмон, возглавляющий Таджикистан. Список почетных гостей не ограничился только этими именами — участие в торжествах приняли и другие представители дружественных государств.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.