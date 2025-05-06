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Премьер Индии заявил, что реки страны будут служить только ее интересам

Премьер Индии Моди: вода из рек страны будет служить только ее интересам
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AP

Вода из индийских рек перестанет уходить за пределы государства и будет служить только его интересам, объявил глава правительства Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает The Times of India.

«Раньше вода, принадлежащая Индии, уходила за пределы страны. <...> [Теперь] она будет служить на пользу Индии и будет использоваться только в интересах страны», — сказал индийский премьер.

4 мая стало известно, что Индия приостановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном. По данным СМИ, аналогичные меры страна планирует принять на плотине Кишанганга на реке Джелам.

Раньше между Индией и Пакистаном действовал договор о водах Инда 1960 года о распределении водных ресурсов. По документу, Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками Чинабом и Джеламом. При этом Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели в свою очередь получил полный контроль над реками Беас, а также Рави и Сатледж.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошла стрельба. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

Ранее в ООН заявили о риске эскалации между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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