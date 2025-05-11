Российская журналистка Ирина Панкратова скончалась на 39-м году жизни

Специальный корреспондент The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов) Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет. Об этом сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана в РФ иностранным агентом) на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием», — говорится в посте Осетинской.

Ирина Панкратова несколько раз была лауреатом премии «Редколлегия» за расследования и лонгриды. В 2008 году окончила журфак СПбГУ. В The Bell работала с 2019 года. До этого была в РБК специальным корреспондентом. Также работала в «Деловом Петербурге», «Вечернем Петербурге» и других изданиях.

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