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Российская журналистка Ирина Панкратова скончалась на 39-м году жизни

Скончалась петербургская журналистка Ирина Панкратова
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Ирина Панкратова/VK

Специальный корреспондент The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов) Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет. Об этом сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана в РФ иностранным агентом) на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием», — говорится в посте Осетинской.

Ирина Панкратова несколько раз была лауреатом премии «Редколлегия» за расследования и лонгриды. В 2008 году окончила журфак СПбГУ. В The Bell работала с 2019 года. До этого была в РБК специальным корреспондентом. Также работала в «Деловом Петербурге», «Вечернем Петербурге» и других изданиях.

11 мая сообщалось, что на 39-м году жизни умер экс-баскетболист «Енисея» Драган Лабович. Адриатическая баскетбольная лига утверждает, что спортсмен умер из-за сердечного приступа.

9 мая стало известно о смерти писательницы Софьи Прокофьевой, автора повести «Приключения желтого чемоданчика». Прокофьевой было 96 лет.

Ранее умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано».

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