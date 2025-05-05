Умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано»

Американский актер Чарли Скейлис скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Смерть наступила 1 мая в доме престарелых после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера, рассказала его дочь Энн Мари Скейлис.

Скейлис снялся во всех 12 эпизодах второго сезона сериала «Прослушка» в 2003 году — он сыграл Хорсфейса, бывшего заключенного и портового грузчика, преданного своему продажному боссу.

«Как и все другие персонажи, которых мне посчастливилось сыграть, Хорсфейс живет внутри меня. Я приглашаю его выйти на сцену, когда это необходимо», — говорил о роли артист.

В 2005 году Скейлис снялся в пятом сезоне «Клана Сопрано» — он сыграл тренера, который является к главному герою во сне и ругает его за преступную жизнь.

У актера осталась супруга Анджелина, прожившая с ним в браке 62 года, пятеро детей и четверо внуков.

«Его любимые зрители всегда сидели за обеденным столом», — говорит дочь об отношении Скейлиса к семье.

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