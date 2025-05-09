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Писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет

Автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева умерла в 96 лет
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Т.Бодренко/РИА Новости

Писательница Софья Прокофьева, автор повести «Приключения желтого чемоданчика», умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале издательского дома «Городец».

«Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — сказано в сообщении пресс-службы издательского дома.

Софья Прокофьева родилась 14 мая 1928 года в Москве в семье поэта и художника Леонида Фейндберга. Она получила образование в Художественном институте имени Сурикова. Впоследствии работала иллюстратором и в 1965 году была принята в Союз писателей СССР.

Произведения писательницы удостоены престижных международных наград, включая японскую премию Кодаи за лучшую детскую книгу, премию ФИПРЕССИ и российскую национальную премию «Золотое перо Руси».

Сказки Прокофьевой переведены на два десятка языков, а многие работы легли в основу художественных и анимационных фильмов. Особого признания удостоилась экранизация повести «Приключения желтого чемоданчика», получившая три международные награды, среди которых — серебряная медаль Венецианской биеннале и диплом за «Лучший детский фильм» на V кинофестивале в Тегеране.

Прокофьева также проявила себя как сценарист: по ее произведениям созданы около 20 короткометражных и три полнометражных мультфильма, включая «Лоскутик и Облако», «Остров капитанов» и «Ученик волшебника». В игровом кино ее сценарии воплотились в детских фильмах «Пока бьют часы» и «Оставь окно открытым», а также в психологической драме «Без свидетелей».

Ранее умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано».

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