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Россия вышла в лидеры по темпам прироста турпотока во Вьетнам

Чернышенко: Россия заняла первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам
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Vietnam Stock Images/Shutterstock/FOTODOM

Российская Федерация по итогам января — марта вышла на первое место по темпам прироста туристического потока во Вьетнам. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе российско-вьетнамского бизнес-форума, пишет РИА Новости.

«Это 110%», — подчеркнул он, говоря о показателях за первый квартал текущего года.

Кроме того, Россия создает комфортные условия для вьетнамских туристов, продолжил Чернышенко. Для них уже запущена работа электронной визы.

«Увеличим срок пребывания, например, по электронной визе до 30 суток», — добавил вице-премьер.

Накануне президент России Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом заявил о практически двукратном увеличении туристического потока между Россией и Вьетнамом в 2024 году. Также глава государства обратил внимание, что между странами развивается система прямого авиасообщения.

Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хун сообщил, что Москва и Ханой могут до конца года подписать соглашение о групповых безвизовых поездках между странами. Министерство уже подготовило проект соглашения, добавил он.

Ранее Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян еще на три года.

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