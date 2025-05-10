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Проект соглашения о групповом безвизе между РФ и Вьетнамом могут подписать до конца года

МЭР России подготовило проект соглашения о групповом безвизе с Вьетнамом
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Shutterstock

Россия и Вьетнам могут до конца года подписать соглашение о групповых безвизовых поездках между странами. Об этом сообщил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников на встрече с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хун, передает «Интерфакс».

В декабре 2024 года Вьетнам предложил заключить с РФ межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Подобные соглашения действуют в данный момент с Китаем и Ираном.

«Минэкономразвития России уже подготовило проект соглашения. Надеемся, что до конца года нам удастся подписать соглашение и запустить с Вьетнамом механизм групповых безвизовых поездок», — сказал он, отметив, что документ проходит межведомственное согласование.

Для россиян во Вьетнаме действует безвизовый режим въезда на срок пребывания до 45 дней.

10 мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом заявил о практически двукратном увеличении туристического потока между двумя странами в прошлом году.

Ранее визит То Лама в Москву назвали историческим для РФ и Вьетнама.

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