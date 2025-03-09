Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян еще на три года

Вьетнам принял резолюцию о продлении безвизового режима для россиян до 2028 года
close
Shutterstock

Власти Вьетнама приняли резолюцию, согласно которой безвизовый режим для граждан России будет продлен до 15 марта 2028 года. Об этом сообщает портал NhanDan со ссылкой на документ.

Решение также распространяется на граждан Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Они смогут находиться в стране до 45 дней. При этом Вьетнам исключил из списка Белоруссию.

Электронную визу туристы могут оформить с помощью специального портала. Благодаря этому путешественники смогут находиться во стране до 90 дней.

В конце февраля глава министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что ведомство планирует в марте 2025 года подписать соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой. Министр напомнил, что в настоящее время россияне уже могут посетить страну без получения разрешения, однако мьянманцы такой возможности не имеют.

Ранее иностранцам без визы сократили срок пребывания в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами