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Путин оценил увеличение турпотока между Россией и Вьетнам

Путин: турпоток между РФ и Вьетнамом почти удвоился в прошлом году

Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом заявил о практически двухкратным увеличении туристического потока между Россией и Вьетнамом в 2024 году.

«Нельзя не отметить заметный рост туристического потока между Россией и Вьетнамом», — заявил он.

Путин подчеркнул, что «почти вдвое за прошлый год он увеличился».

Также глава государства обратил внимание, что между странами развивается система прямого авиасообщения.

«В текущем году открылось сразу несколько новых рейсов, связывающих Москву и другие наши крупные города с Ханоем и Нячангом», — добавил он.

Также Путин рассказал об открытии молочного завода, который был построен при участии компании TH Group из Вьетнама. По его словам, продукция этого предприятия будет поставляться, в том числе на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее То Ламу присвоили звание почетного профессора РАНХиГС.

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