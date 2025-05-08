В АТОР назвали число туристов, которых коснется отмена рейсов турецких авиакомпаний

Отмена рейсов турецких авиакомпаний затронет более 15 тысяч российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

По данным Ассоциации на 8 мая, авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково.

Авиакомпания Pegasus Airlines отменила четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум также из Внуково. Семь рейсов в Анталью и Стамбул из Санкт-Петербурга тоже отменили.

«Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, часть – по возможности – пересажена на другие рейсы», — говорится в сообщении АТОР.

Однако, как отмечают там, мест на других рейсах критически мало.

До этого сообщалось, что пассажиров четырех рейсов, не вылетевших в Москву из Турции, заселили в пятизвездочный отель с питанием. По данным SHOT, в этом же отеле сейчас находятся пассажиры еще нескольких отмененных рейсов в Петербург. Когда они смогут улететь, не уточняется.

Ранее в двух московских аэропортах были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.