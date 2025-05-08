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В АТОР назвали число туристов, которых коснется отмена рейсов турецких авиакомпаний

АТОР: отмена рейсов турецких авиакомпаний затронет 15 тысяч российских туристов
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Shutterstock/Vitalii Matokha

Отмена рейсов турецких авиакомпаний затронет более 15 тысяч российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

По данным Ассоциации на 8 мая, авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково.

Авиакомпания Pegasus Airlines отменила четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум также из Внуково. Семь рейсов в Анталью и Стамбул из Санкт-Петербурга тоже отменили.

«Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, часть – по возможности – пересажена на другие рейсы», — говорится в сообщении АТОР.

Однако, как отмечают там, мест на других рейсах критически мало.

До этого сообщалось, что пассажиров четырех рейсов, не вылетевших в Москву из Турции, заселили в пятизвездочный отель с питанием. По данным SHOT, в этом же отеле сейчас находятся пассажиры еще нескольких отмененных рейсов в Петербург. Когда они смогут улететь, не уточняется.

Ранее в двух московских аэропортах были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

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