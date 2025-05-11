Для тушения пожаров в Забайкальском крае привлечены силы из других регионов

Парашютисты-десантники из Приволжского и Абаканского авиаотделений отправятся тушить пожары в Забайкалье, сообщает забайкальское министерство природы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минприроды Забайкалья.

«Мы приняли решение направить в регион еще сто парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиаотделений», — говорится в публикации.

По данным минприроды Забайкалья, в регион был направлен федеральный резерв Авиалесоохраны для выполнения мер экстренного реагирования. Министерство отмечает, что помощь Забайкалью в стабилизации лесопожарной обстановки уже оказывают свыше 800 парашютистов-десантников из Авиалесоохраны. Кроме того, региону помогают представители авиаотделений Коми, Югры, Бурятии, а также Якутии и Иркутской области.

В Забайкальском крае уже почти неделю горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка загорелись дома в дачных кооперативах. Возгорание удалось ликвидировать, но вскоре пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт «Кадала».

В свою очередь краевое МЧС сообщило, что за сутки в Забайкалье было зарегистрировано семь ландшафтных пожаров, четыре из них уже ликвидированы.

Ранее доброволец рассказал о тушении пожара в Чите.