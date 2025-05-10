В Чите зафиксировали чрезмерное загрязнение воздуха на фоне лесных пожаров

Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ выявлено в воздухе в Чите в Забайкальском крае на фоне лесных пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе <...> по оксиду азота превышает ПДКм.р. в 1,4 раза», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Забайкальском крае лесной пожар приблизился к аэропорту Читы, из-за чего его работа была приостановлена. Причиной пожара возле Смоленки источники канала назвали попадание искр со шлифовальной машины на сухую траву.

До этого подросток поджег сухую траву и устроил пожар на 25 гектарах в Забайкальском крае. Мальчик отправился собирать березовый сок. В какой-то момент ради забавы он поджег сухую траву. Пламя быстро распространилось, и ребенок не смог остановить возгорание лесной подстилки.

Ранее в Сковородинском округе Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров.