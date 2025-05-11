Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мирные жители получили ранения в ДНР при обстреле со стороны ВСУ

ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР, ранены двое мирных жителей
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины за сутки 28 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, ранения в результате этого получили двое мирных жителей. Об этом заявили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, передает ТАСС.

«28 фактов вооруженных атак на Горловском направлении», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также добавили, что украинскими ударами были повреждены три жилых дома и объект гражданской инфраструктуры. Всего по территории ДНР ВСУ выпустили 87 различных боеприпасов.

Утром 10 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три мирных жителя, один из которых подросток, пострадали 9 мая после атаки ВСУ в Донецкой народной республике. По данным главы республики, 16-летний подросток пострадал в поселке Криничная из-за падения обломков сбитой ракеты. В Петровском районе Донецка 65-летний мужчина подорвался на мине ПФМ «Лепесток», а в Селидово 52-летний мужчина получил тяжелые ранения во время артобстрела. Всем пострадавшим помогали медики.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую область после объявления перемирия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами