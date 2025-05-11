Мирные жители получили ранения в ДНР при обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки 28 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, ранения в результате этого получили двое мирных жителей. Об этом заявили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, передает ТАСС.

«28 фактов вооруженных атак на Горловском направлении», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также добавили, что украинскими ударами были повреждены три жилых дома и объект гражданской инфраструктуры. Всего по территории ДНР ВСУ выпустили 87 различных боеприпасов.

Утром 10 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три мирных жителя, один из которых подросток, пострадали 9 мая после атаки ВСУ в Донецкой народной республике. По данным главы республики, 16-летний подросток пострадал в поселке Криничная из-за падения обломков сбитой ракеты. В Петровском районе Донецка 65-летний мужчина подорвался на мине ПФМ «Лепесток», а в Селидово 52-летний мужчина получил тяжелые ранения во время артобстрела. Всем пострадавшим помогали медики.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую область после объявления перемирия.