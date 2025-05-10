Во время украинских атак в ДНР 9 мая пострадали три мирных жителя

Пушилин: подросток и двое взрослых пострадали при атаке ВСУ в ДНР 9 мая

Три мирных жителя, один из которых подросток, пострадали 9 мая после атаки Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«ВСУ вновь пытались атаковать территорию республики дальнобойным ракетным вооружением. Силы ПВО отбили атаку», — пояснил политик.

По данным главы республики, 16-летний подросток пострадал в поселке Криничная из-за падения обломков сбитой ракеты. В Петровском районе Донецка 65-летний мужчина подорвался на мине ПФМ «Лепесток», а в Селидово 52-летний мужчина получил тяжелые ранения во время артобстрела. Всем пострадавшим помогают медики.

Пушилин добавил, что за сутки ВСУ совершили более десяти атак с помощью ракетного вооружения и артиллерии калибра 155 мм, в том числе боеприпасами кассетного типа. Системы противовоздушной обороны ДНР смогли отразить часть атак.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ не прекратили вести боевые действия, несмотря на объявленное перемирие. По данным ведомства, украинские формирования предприняли четыре попытки прорваться через границу в Белгородскую и Курскую области. Более того, военные ВСУ организовали 15 атак и одну разведку боем в Луганской народной республике (ЛНР) и ДНР.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую область после объявления перемирия.