ВСУ атаковали Запорожскую область после объявления перемирия

ТАСС: в Запорожье двое пострадали от дрона ВСУ после объявления перемирия

В Васильевском районе Запорожской области два человека пострадали при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) после объявления перемирия. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на районную администрацию.

По данным агентства, атака произошла ночью 8 мая.

«Мужчина и женщина, получили многочисленные осколочные ранения и переломы в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ», — сказали районные власти.

Пострадавших доставили в Мелитопольскую областную больницу.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ не прекратили вести боевые действия, несмотря на объявленное перемирие. По данным ведомства, украинские формирования предприняли четыре попытки прорваться через границу в Белгородскую и Курскую области. Более того, военные ВСУ организовали 15 атак и одну разведку боем в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР).

8 мая пресс-служба Кремля заявила, что инициатива президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на Украине в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вступила в силу. Режим прекращения огня ввели в 00:00 мск 8 мая, он продлится до 00:00 мск 11 мая.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.