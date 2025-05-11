Экс-чиновник Минсельхоза 12 лет скрывался по поддельным документам

Экс-глава департамента Минсельхоза РФ Олег Донских 12 лет скрывался от следствия, используя поддельные документы. По данным РИА Новости, фальшивые паспорта позволяли ему маскировать личность и избегать уголовного преследования по делу о хищении 2 млрд рублей.

Согласно материалам дела, Донских систематически менял документы, включая паспорта и справки, чтобы замести следы.

«Он не имел легальных источников дохода и полностью зависел от поддельных бумаг», — уточнили в следственных органах.

Донских был задержан сотрудниками ФСБ в Истринском районе Московской области в июне 2024 года . Его подозревают в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Уголовные дела в отношении Донских и других фигурантов были возбуждены в 2011-2012 годах. После этого его адвокат заявил, что Донских хочет участвовать в специальной военной операции.

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