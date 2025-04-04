Суд арестовал генерального директора масложировой компании «Благо»

Тверской суд Москвы арестовал генерального директора масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

4 апреля сообщалось о задержании владельца ГК «Благо» Дмитрия Фосмана в рамках расследования дела о мошенничестве.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Фосману Д. В., подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в суде.

Группа компаний «Благо» является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России и управляет семью заводами по производству данной продукции.

До этого экс-глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, обвиняемый в хищении двух миллиардов рублей, заявил о желании отправиться на СВО.

Ранее Дмитрий Медведев призвал оперативно вносить поправки в УК для борьбы с мошенничеством.