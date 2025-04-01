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Обвиняемый в хищении экс-чиновник Минсельхоза Донских собрался на СВО

Экс-чиновник Минсельхоза Донских, обвиняемый в хищении, хочет отправиться на СВО
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ФСБ РФ/РИА Новости

Защита Олега Донских, бывшего главы департамента административной работы Минсельхоза РФ, обвиняемого в хищении двух миллиардов рублей, заявила о его желании участвовать в специальной военной операции. Об этом заявил ТАСС адвокат Дим Юнусов

Юрист отметил, что это желание возникло у Донских еще до задержания и мотивировано исключительно гражданской позицией, а не прошлым военным опытом (Донских проходил лишь срочную службу).

Юнусов уточнил, что Донских обвиняется по девяти эпизодам, из которых пять были предъявлены изначально, а четыре добавлены в ходе расследования.

Бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства РФ Донских был задержан сотрудниками ФСБ в Истринском районе Московской области. Его подозревают в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Уголовные дела в отношении Донских и других фигурантов были возбуждены в 2011-2012 годах.

Ранее генерал Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки.

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