Венгрия депортировала украинского шпиона

Сотрудники Антитеррористического центра Венгрии задержали гражданина Украины по обвинению в шпионаже, в течение нескольких часов он был лишен дипломатического статуса и выслан из страны. Об этом в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило правительство Венгрии.

По его информации, накануне поздно вечером украинец, который работал под дипломатическим прикрытием, был задержан в центре Будапешта.

«Национальное управление по миграции выдало ему запрет на въезд и пребывание в связи со шпионской деятельностью. Мужчину средних лет власти после выяснения ситуации ночью депортировали из Венгрии, учитывая, что его деятельность представляла серьезную угрозу суверенитету нашей страны», — заявили в правительстве.

9 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о выдворении из страны двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием.

В тот же день в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это Сийярто заявил, что слова представителей СБУ о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды.

Ранее в Венгрии обвинили оппозицию в связи с СБУ после скандала со шпионами.