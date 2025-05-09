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Сийярто прокомментировал заявление Украины о задержании шпионов Венгрии

Сийярто назвал пропагандой историю о пойманных на Украине шпионах Венгрии
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Global Look Press

Заявление представителей Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды. Об этом в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале M1, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«На территории соседней страны (Украины. — «Газета.Ru») ведется пропагандистская война, часто используется антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказывается не имеющей под собой никаких оснований», — сказал дипломат.

В связи с этим он призвал граждан республики с осторожностью относиться к подобным заявлениям Киева.

По словам Сийярто, Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию. Пока соответствующие сведения не появятся в распоряжении венгерских властей, они будут расценивать сообщения СБУ как часть пропаганды.

9 мая пресс-служба СБУ в Telegram-канале сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории Украины разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

Ранее в Венгрии возмутились из-за плана Европейского союза по оказанию военной помощи Украине.

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