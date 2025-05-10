Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии обвинили оппозицию в связи с СБУ после скандала со шпионами

Кочиш: оппозиционная партия «Тиса» находится в сговоре с СБУ
close
Shutterstock

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» находится в сговоре со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава правящей фракции венгерского парламента «Фидес» Мате Кочиш в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром стало ясно, что украинские спецслужбы — СБУ — в сговоре с партией «Тиса»... [Лидер партии] Петер Мадьяр встал на сторону украинцев, а не венгров. Только он может сказать, почему он это сделал», — написал глава фракции.

Кочиш добавил, что участие лидера венгерской партии в операциях спецслужб другой страны стало беспрецедентным случаем. Глава «Фидес» подчеркнул, что Будапешт будет защищать страну всеми силами.

9 мая СБУ сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова представителей СБУ о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды. Глава ведомства отметил, что Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в координации атак на суверенитет страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами