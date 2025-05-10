В Венгрии обвинили оппозицию в связи с СБУ после скандала со шпионами

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» находится в сговоре со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава правящей фракции венгерского парламента «Фидес» Мате Кочиш в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром стало ясно, что украинские спецслужбы — СБУ — в сговоре с партией «Тиса»... [Лидер партии] Петер Мадьяр встал на сторону украинцев, а не венгров. Только он может сказать, почему он это сделал», — написал глава фракции.

Кочиш добавил, что участие лидера венгерской партии в операциях спецслужб другой страны стало беспрецедентным случаем. Глава «Фидес» подчеркнул, что Будапешт будет защищать страну всеми силами.

9 мая СБУ сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова представителей СБУ о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды. Глава ведомства отметил, что Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в координации атак на суверенитет страны.