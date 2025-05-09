Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия выслала двух украинских шпионов

Сийярто: Венгрия выслала двух украинских шпионов, которые работали в посольстве
close
Global Look Press

Венгрия высылает двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием», — заявил министр.

9 мая пресс-служба Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это Сийярто заявил, что слова представителей Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды. Министр отметил, что Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами