Венгрия выслала двух украинских шпионов

Венгрия высылает двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием», — заявил министр.

9 мая пресс-служба Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это Сийярто заявил, что слова представителей Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды. Министр отметил, что Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.