Визит То Лама в Москву назвали историческим для РФ и Вьетнама

ТАСС: визит Лама в РФ назван в декларации новой вехой в отношениях с Вьетнамом

Визит генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Россию можно считать новой вехой в отношениях двух стран. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, пишет ТАСС.

«Стороны считают, что визит генерального секретаря ЦК КПВ в РФ и его участие в мероприятиях 80-летия Победы имеют важное значение и являются новой вехой в развитии российско-вьетнамских отношений», — говорится в документе.

В 2025 году отмечается 75-летие с момента установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. 10 мая То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Во время награждения политик надел бордовую мантию и квадратную академическую шапочку.

Ранее Путин оценил увеличение турпотока между Россией и Вьетнамом.