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В Минобрнауки ожидают роста числа студентов из Вьетнама, владеющих русским

Сотрудничество России и Вьетнама в гуманитарной сфере выходит на новый уровень
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Amachau/Shutterstock/FOTODOM

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил «Известиям», что сотрудничество Москвы и Ханоя в гуманитарной сфере выходит на новый уровень.

По его словам, в последние годы образование в России получили свыше 75 тыс. граждан Вьетнама. Министр отметил, что страна входит в первую пятерку стран по количеству мест, которые РФ выделяет для иностранных студентов в своих университетах.

«Очень значимый шаг вперед — это создание Пушкинского центра. Причем не только для Вьетнама, а в целом для стран Юго-Восточной Азии», — сказал Фальков.

Он добавил, что работа центра позволит «кратно нарастить» число учащихся из региона, владеющих русским языком, которые смогут получить в России качественное образование. Фальков пояснил, что учить язык лучше в Ханое, чем на подготовительных отделениях в РФ.

Сейчас в России находится с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. 10 мая он провел встречу с российскими студентами, а затем поучаствовал в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. По их итогам российский лидер анонсировал открытие центра обучения русскому языку для жителей всей Юго-Восточной Азии в Ханое.

Ранее Путин подтвердил планы сотрудничать с Вьетнамом словами из советской песни.

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