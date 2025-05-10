Генсекретарь Вьетнама проводит встречу с российскими студентами в Москве

Генсекретарь Вьетнама То Лам: Ханой подпишет более 20 соглашений с Москвой

Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где общается со студентами. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник, ранее прибывший в Москву, также выступит по теме истории развития российско-вьетнамских отношений.

В Москве Лам встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Лам уже провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

До этого помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава государства 10 мая проведет переговоры с генеральным секретарем Компартии Вьетнама в рамках официального визита второго в Москву. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом переговоры с участием делегаций.

Ранее в Кремле объяснили позицию России по дипломатии в урегулировании на Украине.