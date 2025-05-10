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В ДНР заявили о ранении пожилой женщины при взрыве

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета ранена пенсионерка
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Пожилая женщина получила ранения в Донецке при детонации взрывоопасного предмета. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В Петровском районе в результате детонации взрывоопасного предмета ранена женщина 1963 года рождения», — сказал он.

Кулемзин уточнил, что пострадавшей оказана медицинская помощь.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что три мирных жителя, один из которых подросток, пострадали 9 мая после атаки Вооруженных сил Украины. По данным главы республики, 16-летний подросток пострадал в поселке Криничная из-за падения обломков сбитой ракеты. В Петровском районе Донецка 65-летний мужчина подорвался на мине ПФМ «Лепесток», а в Селидово 52-летний мужчина получил тяжелые ранения во время артобстрела. Всем пострадавшим помогают медики.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую область после объявления перемирия.

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