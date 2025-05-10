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Путин назвал одну из причин роста популярности ЗОЖ в России

Путин: рост популярности ЗОЖ в России — это заслуга и Ночной хоккейной лиги
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подчеркнул роль Ночной хоккейной лиги в популяризации здорового образа жизни среди россиян. Об этом он заявил в приветственной телеграмме, адресованной участникам и гостям финального этапа XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

«Отрадно, что все больше людей в нашей стране выбирают здоровый, активный образ жизни, развивают традиции массовой физической культуры. Вижу в этом и заслугу Ночной хоккейной лиги», — говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что в этом сезоне к фестивалю присоединились новые команды, что, по его мнению, свидетельствует об огромном потенциале проекта для дальнейшего развития и привлечения новых участников.

В завершение своего обращения Владимир Путин пожелал участникам фестиваля успехов в работе и всего наилучшего.

До этого сообщалось, что россияне стали больше тратить на спорт и здоровье. В марте 2025 года число покупок спортивного питания и БАДов выросло на 45% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Количество обращений за медицинскими услугами увеличилось еще больше — в два раза.

Ранее Путин заявил, что обеспечение здоровой жизни граждан является приоритетом РФ.

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