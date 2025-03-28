С 1 по 15 марта 2025 года число покупок спортивного питания и БАДов выросло на 45% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Количество обращений за медицинскими услугами увеличилось еще больше — в два раза. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Оборот клиник тоже увеличился в два раза, а средний чек почти не изменился и составил 6 226 рублей (-3%). По мнению экспертов, рост обращений может быть связан с тем, что россияне стали чаще проходить обследования.

Кроме того, этой весной жители России стали активнее покупать спортивное питание и БАДы. Так, с 1 по 15 марта 2025 года число покупок в этой категории выросло на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот платежей стал на 54% больше, а средний чек достиг 7 739 рублей (+6%).

По данным аналитиков, за отчетный период пользователи также увеличили траты на товары для спорта и спортивную одежду. По сравнению с первой половиной марта 2024 года число таких покупок выросло на 20 и 34% соответственно. Оборот в категории спортивных и туристических товаров увеличился на 25%, а средний чек — на 4%, до 12 106 рублей. Оборот магазинов одежды для активного отдыха и спорта стал на 47% выше, а средний чек составил 11 535 рублей (+10%).

«Этой весной россияне стали больше тратить на спорт и здоровье, поддерживая разные полезные привычки — от регулярных медицинских осмотров до здорового питания. Рост среднего чека в соответствующих категориях товаров и услуг говорит о том, что люди готовы инвестировать в собственное здоровье и физическую форму», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

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