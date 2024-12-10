Путин заявил, что обеспечение здоровой жизни граждан является приоритетом РФ

Медицинская помощь и лекарства должны быть доступны всем гражданам России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция ведется на сайте Кремля.

«Одна из значимых задач – это, уже отмечал раньше, сохранение жизни и здоровья наших граждан, что предполагает четкую работу первичного звена здравоохранения, развитие высокотехнологичной медицины, лекарственного обеспечения», — заявил он.

По словам российского лидера, все перечисленные категории должны быть доступны жителям страны.

До этого стало известно, что Правительство РФ учредило премии в области медицинской науки в размере 1 млн рублей для российских ученых. Они будут вручаться отечественным ученым за разработки в сфере превентивной и персонализированной медицины, нейротехнологий, а также в биомедицинских технологиях. Для получения премии ученым необходимо добиться того, чтобы их разработки применялись на практике не менее года.

Ранее российские ученые негативно оценили присуждение Нобелевской премии за мРНК-вакцины от COVID-19, назвав это обманом.