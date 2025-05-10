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В Бурятии мужчина устроил пожар, сжигая мусор в бочке

В Бурятии мужчина жег мусор в бочке и устроил ландшафтный пожар
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МЧС Республики Бурятия

В Северобайкальском районе Бурятии местный житель стал виновником крупного пожара, когда решил сжечь мусор, скопившийся на участке. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в Северобайкальске. Житель частного сектора сжигал в металлической бочке собранный на участке мусор. От отлетевшей искры, огонь перекинулся на траву. Возгорание охватило площадь 300 кв. метров, с огнем справились пожарные.

За нарушение требований особого противопожарного режима, мужчина будет привлечен к административной ответственности. Ему может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Балейском районе Забайкалья местный житель устроил степной пожар из-за того, что ему послышался вой волков. Мужчина шел из одного села в другое и ему послышался вой волков. Испугавшись хищников, он устроил пал травы. Возгорание оперативно потушили прибывшие на место пожарные, огонь успел охватить несколько квадратных метров. 56-летнему сельчанину может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее подросток поджег сухую траву и устроил пожар на 25 гектарах в Забайкальском крае.

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