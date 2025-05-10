МЧС сообщило о пожаре на площади 60 га возле забайкальского села

МЧС сообщило о пожаре на площади 60 га у села Смоленка в Забайкальском крае

В районе села Смоленка в Забайкальском крае начался пожар площадью 60 га. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

К борьбе с огнем привлечена авиация. Пожарные стараются предотвратить распространение огня на населенные пункты.

По данным ведомства, всего в Забайкалье зафиксировано 39 лесных пожаров на площади свыше 325 тыс. га, к борьбе с которыми привлечены 1 650 человек и 250 единиц техники. Отмечается, что борьбе с огнем препятствуют ветер и сухая погода.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Забайкальском крае лесной пожар приблизился к аэропорту Читы, из-за чего его работа была приостановлена. Причиной пожара возле Смоленки источники канала назвали попадание искр со шлифовальной машины на сухую траву.

До этого подросток поджег сухую траву и устроил пожар на 25 гектарах в Забайкальском крае. Мальчик отправился собирать березовый сок. В какой-то момент ради забавы он поджег сухую траву. Пламя быстро распространилось, и ребенок не смог остановить возгорание лесной подстилки.

Ранее в Сковородинском округе Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров.